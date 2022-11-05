ЗСУ б’ють по річкових переправах росіян на окупованих територіях

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

3 листопада Сили оборони завдали вогневе ураження по російській переправі поблизу Антонівки, що в Херсонській області. Українські військові знищили буксир, ще 2 плавучих засоби потрібно ремонтувати.

Також підтвердилася інформація про попадання в колону окупантів, яка чекала на переправу біля Ольгівки на Херсонщині.

До того ж ЗСУ знищили 6 російських паливозаправників. Це сталося 4 листопада в районі Нововасилівки Миколаївської області.

"Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється", - додають у Генштабі.

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