ЗСУ б’ють по річкових переправах росіян на окупованих територіях
Українські військові знищили ворожий буксир, 6 паливозаправників та уразили колону з окупантами
Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
3 листопада Сили оборони завдали вогневе ураження по російській переправі поблизу Антонівки, що в Херсонській області. Українські військові знищили буксир, ще 2 плавучих засоби потрібно ремонтувати.
Також підтвердилася інформація про попадання в колону окупантів, яка чекала на переправу біля Ольгівки на Херсонщині.
До того ж ЗСУ знищили 6 російських паливозаправників. Це сталося 4 листопада в районі Нововасилівки Миколаївської області.
"Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється", - додають у Генштабі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 38.5Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе