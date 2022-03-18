ЗСУ чотири рази зруйнували понтонну переправу росіян на одному місці

Про це повідомила пресслужба бригади у Facebook.

"У нас, звісно, не Чорнобаївка, але виговці у своєму районі відповідальності теж уже чотири рази розфігачували росіянську понтонну переправу на одному і тому ж місці. Наша артилерія з посмішкою стверджує, що не Чорнобаївкою єдиною - у кацапів, мабуть, тактика така", - зазначили захисники.



На аеродромі Чорнобаївка під Херсоном, за даними ЗМІ, уже п'ять разів окупанти намагались висадити десант. П'ять разів ЗСУ знищували всю техніку та військових.