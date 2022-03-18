ЗСУ чотири рази зруйнували понтонну переправу росіян на одному місці
58-ма окрема мотопіхотна бригада ім. Гетьмана Івана Виговського вчетверте розбила російську понтонну переправу на одному і тому ж місці
Про це повідомила пресслужба бригади у Facebook.
"У нас, звісно, не Чорнобаївка, але виговці у своєму районі відповідальності теж уже чотири рази розфігачували росіянську понтонну переправу на одному і тому ж місці. Наша артилерія з посмішкою стверджує, що не Чорнобаївкою єдиною - у кацапів, мабуть, тактика така", - зазначили захисники.
На аеродромі Чорнобаївка під Херсоном, за даними ЗМІ, уже п'ять разів окупанти намагались висадити десант. П'ять разів ЗСУ знищували всю техніку та військових.
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