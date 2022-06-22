Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

Ударні групи українських штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили авіаудари по ворожих позиціях.

"Ліквідовано близько 10 бойових броньованих машин, живу силу противника та знищено декілька складів боєприпасів. Успішно продовжує бойову роботу і наша артилерія", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 22 червня ворог штурмує Слов’янський напрямок, намагається встановити повний контроль над Сєверодонецьком, а на Бахмутському напрямку перегрупував війська.

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