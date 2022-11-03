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ЗСУ ліквідували близько 60 росіян на Миколаївщині та поранили ще близько 50 на Запоріжжі

3 листопада, 2022 четвер
08:05
війна з Росією знищена ворожа техніка, втрати ворога

Українські бійці продовжують нищити ворожі війська. У Миколаївській області ліквідували до 60 загарбників, а в Запорізької області поранили близько 50 солдатів

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні.

Так, у населеному пункті Першотравневе Миколаївської області знищено до 60 військовослужбовців, а у населеному пункті Василівка Запорізької області поранено до 50 російських загарбників.

  • Росіяни продовжують "евакуацію" місцевих мешканців на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, а також вивозять медичне обладнання до Скадовська.

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Росія
російська армія
ЗСУ
Вбиті росіяни
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2022, четвер
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