Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні.

Так, у населеному пункті Першотравневе Миколаївської області знищено до 60 військовослужбовців, а у населеному пункті Василівка Запорізької області поранено до 50 російських загарбників.

Росіяни продовжують "евакуацію" місцевих мешканців на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, а також вивозять медичне обладнання до Скадовська.

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