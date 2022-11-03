ЗСУ ліквідували близько 60 росіян на Миколаївщині та поранили ще близько 50 на Запоріжжі
Українські бійці продовжують нищити ворожі війська. У Миколаївській області ліквідували до 60 загарбників, а в Запорізької області поранили близько 50 солдатів
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні.
Так, у населеному пункті Першотравневе Миколаївської області знищено до 60 військовослужбовців, а у населеному пункті Василівка Запорізької області поранено до 50 російських загарбників.
- Росіяни продовжують "евакуацію" місцевих мешканців на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, а також вивозять медичне обладнання до Скадовська.
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