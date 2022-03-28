ЗСУ минулої доби збили 4 російські літаки, 2 крилаті ракети і гелікоптер

Про це повідомляє у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.



"27 березня 2022 року Повітряні Сили Збройних Сил України знищили 9 повітряних цілей російських окупантів: 4 літаки; 1 гелікоптер; 2 БпЛА (ОТР); 2 крилаті ракети", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 27 березня Росія втратила у масштабній війні з Україною 16 600 військових, 1664 бронемашини, 582 танки, 293 системи артилерії, 127 гелікоптерів і 121 літак.

Водночас речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Facebook про знищення ракети над Одещиною."От і подробиці. Мінус ворожа ракета над Одещиною. Ворогу - пекло! Дяка повітряному командуванню "Південь"!" - написав Братчук.Також Братчук із посиланням на Службу зв'язків із громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ розповів подробиці щодо знищення інших російських повітряних об'єктів."Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині - вертоліт та БпЛА рашистів. Загострення обстановки почалось ближче до 22 години - по всій країні заревіли повітряні тривоги! Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки. По ряду об'єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві - збито протиповітряною обороною", - написав Братчук.