ЗСУ минулої доби збили 4 російські літаки, 2 крилаті ракети і гелікоптер
У неділю, 27 березня, українські військові знищили 9 російських повітряних військових об'єктів
Про це повідомляє у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"27 березня 2022 року Повітряні Сили Збройних Сил України знищили 9 повітряних цілей російських окупантів: 4 літаки; 1 гелікоптер; 2 БпЛА (ОТР); 2 крилаті ракети", - йдеться у повідомленні.
Водночас речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Facebook про знищення ракети над Одещиною.
"От і подробиці. Мінус ворожа ракета над Одещиною. Ворогу - пекло! Дяка повітряному командуванню "Південь"!" - написав Братчук.
Також Братчук із посиланням на Службу зв'язків із громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ розповів подробиці щодо знищення інших російських повітряних об'єктів.
"Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині - вертоліт та БпЛА рашистів. Загострення обстановки почалось ближче до 22 години - по всій країні заревіли повітряні тривоги! Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки. По ряду об'єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві - збито протиповітряною обороною", - написав Братчук.
- Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 27 березня Росія втратила у масштабній війні з Україною 16 600 військових, 1664 бронемашини, 582 танки, 293 системи артилерії, 127 гелікоптерів і 121 літак.
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