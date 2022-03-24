ЗСУ минулої доби збили 7 російських літаків, 2 крилаті ракети і гелікоптер
У середу, 23 березня, Збройні сили України знищили 11 російських повітряних цілей
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
У числі збитих українськими військовими цілей - 7 російських літаків, гелікоптер, безпілотник і 2 крилаті ракети.
"23 березня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів: 7 літаків; 1 гелікоптер; 1 БпЛА (ОТР); 2 крилаті ракети", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 24 лютого до 23 березня Росія втратила у війні проти України близько 15800 військових, 530 танків, 1597 бронемашин, 1033 одиниць автотехніки, 280 систем артилерії, 124 гелікоптери, 108 літаків, 82 РСЗВ, 50 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4 кораблі та катери та 72 цистерни з паливно-мастильними матеріалами.
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