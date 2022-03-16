ЗСУ минулої доби знищили 3 ворожі літаки, 2 крилаті ракети і контратакували на низці напрямків, окупанти продовжили бомбити інфраструктуру і житлові райони

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Генштабу ЗСУ.



"За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того - збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється", - йдеться у повідомленні.



Крім того, авіація Повітряних сил здійснила 9 авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.



Загарбники натомість продовжили знищувати цивільну інфраструктуру і житлові райони.



"Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст. Противник продовжує нести втрати на відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони", - повідомляє Генштаб ЗСУ.



Водночас у Генштабі зазначили, що минулої доби військова ситуація суттєво не змінилася.



"Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

