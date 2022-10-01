Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

Протягом дня тривали ракетно-артилерійські, мінометні й танкові обстріли наших позицій. Ворогом нанесено 6 авіаційних ударів.

Підрозділами протиповітряної оборони ЗСУ в Бериславському районі Херсонщини збито ворожий ударний гелікоптер Ка-52 та два безпілотних літальних розвідники, типу "Орлан-10" в небі Херсонщини та над морем Одещини.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 330 вогневих завдань. Ураження нанесено по логістичних центрах та польових складах боєприпасів, скупченням ворожих сил та засобів, по вогневих позиціях противника. За попередніми даними ворожих сил стало менше на 10 рашистів, важку вогнеметну систему "Сонцепьок", реактивну систему залпового вогню "Град", 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 3 танки та 2 бойові машини піхоти", - йдеться у повідомленні.

Також командування ОК "Південь" наголошує, що в Чорному морі вороже корабельне угруповання з 16 кораблів маневрує в штормових умовах вздовж кримського узбережжя. Але 3 надводних ракетоносії, споряджені двадцятьма чотирма "Калібрами" та 3 великих десантних кораблі, як натяк на безглузду десантну операцію, перебувають у бойовій готовності.

Разом із хвилюванням моря зберігається мінна небезпека. Також існує загроза ракетних ударів, обстрілів в зонах досяжності ворожою зброєю, як і атак дронами-камікадзе.

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