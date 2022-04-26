ЗСУ на сході знищили більше 30 одиниць техніки та близько 100 російських загарбників

Про це ОТУ "Схід" повідомляє у Фейсбуці.

"Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили п'ять атак російських фашистських військ. Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження", – ідеться в повідомленні.

У результаті боїв було знищено: особового складу – до 100, танків – 6, БМП – 4, БТР – 1, МТЛБ – 1, САУ – 1, мінометів – 3, АТ – 13, ЗУ – 1.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb