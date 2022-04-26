ЗСУ на сході знищили більше 30 одиниць техніки та близько 100 російських загарбників
Українські військові 26 квітня відбили п'ять атак ворога
Про це ОТУ "Схід" повідомляє у Фейсбуці.
"Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили п'ять атак російських фашистських військ. Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження", – ідеться в повідомленні.
У результаті боїв було знищено: особового складу – до 100, танків – 6, БМП – 4, БТР – 1, МТЛБ – 1, САУ – 1, мінометів – 3, АТ – 13, ЗУ – 1.
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