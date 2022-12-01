ЗСУ підтвердили ураження 230 окупантів та 15 одиниць техніки на Запоріжжі
Попередніми днями ЗСУ в Запорізькій області поранили 230 окупантів та знищили понад 15 одиниць військової техніки різних типів і склад боєприпасів. Втрати противника уточнюються
Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні від 1 грудня.
Зазначається, що ворога уразили в населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.
Протягом доби, 1 грудня. авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
- У Генштабі повідомили, що росіяни відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів Запоріжжя.
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