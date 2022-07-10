ЗСУ поблизу Горлівки збили вертоліт окупантів
На Донеччині Повітряні Сили ЗС України збили російський вертоліт
Про це повідомили в офіційному Telegram Повітряних Сил ЗС України.
"9 липня, опівдні, поблизу Горлівки, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі", - йдеться в повідомленні.
Тип ворожого гелікоптера встановлюється.
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