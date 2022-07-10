ЗСУ поблизу Горлівки збили вертоліт окупантів

Про це повідомили в офіційному Telegram Повітряних Сил ЗС України.

"9 липня, опівдні, поблизу Горлівки, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі", - йдеться в повідомленні.

Тип ворожого гелікоптера встановлюється.

25 червня військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збили російський гелікоптер Ка-52 також відомий як "Алігатор".

16 червня, на Донеччині бійці тероборони збили ворожий вертоліт Мі-35М.