Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у телеграмі.

"Трофейний "Ураган" з БК. Херсонщина", - наголосив він.

5 жовтня ЗСУ показали здобуті речі кадировців після знищення їхнього опорного пункту на Херсонщині.

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