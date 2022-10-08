ЗСУ показали трофейний російський "ураган" із боєкомплектом, здобутий на Херсонщині
На Херсонщині українські військові захопили російську реактивну систему залпового вогню "Ураган" разом із боєкомплектом
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у телеграмі.
"Трофейний "Ураган" з БК. Херсонщина", - наголосив він.
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