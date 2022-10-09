Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Трофейна Маруся. Мінний загороджувач ГМЗ-3. Навіть стару радянську розробку кацапи описують як "анало-говнєт". Раніше такі трофеї не були помічені у ЗСУ", - наголосив він.

8 жовтня ЗСУ показали трофейний російський "ураган" із боєкомплектом, здобутий на Херсонщині.

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