ЗСУ показали вперше здобутий трофейний мінний загорджувач росіян "Маруся"
Українські захисники вперше захопили трофейний російський мінний загороджувач ГМЗ-3 "Маруся"
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Трофейна Маруся. Мінний загороджувач ГМЗ-3. Навіть стару радянську розробку кацапи описують як "анало-говнєт". Раніше такі трофеї не були помічені у ЗСУ", - наголосив він.
- 8 жовтня ЗСУ показали трофейний російський "ураган" із боєкомплектом, здобутий на Херсонщині.
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