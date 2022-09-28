ЗСУ показали, як знищували російський танк із протитанкового комплексу
Українські військові показали відео, як знищували танк загарбників із протитанкового комплексу "Фагот"
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Хлопці з ПТРК (протитанкового ракетного комплексу, - ред.) "Фагот" палять кацапський танк", - ідеться в дописі.
- 28 вересня українські бійці на Донбасі показали відео збиття російських бойових літаків Су-25.
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