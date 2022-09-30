ЗСУ порушують плани Росії щодо наступальних дій на Півдні України
На південному фронті ЗСУ не дають російській армії провести раніше анонсовані наступальні дії
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в операційній зоні південнобузького напрямку залишається складною, але контрольованою. Підрозділи Сил оборони утримують зайняті позиції та авіаційними і ракетно-артилерійськими ударами порушують плани ворога щодо анонсованих наступальних дій та продовжують змушувати противника оборонятись. Положення та склад ворожих сил, суттєвих змін не зазнали", - пишуть в ОК.
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