Жінка власноруч спалила БТР на Харківщині
ЗСУ пояснили, що робити при зустрічі з російськими військовими та як їх зупинити
Генеральний штаб Збройних сил України надав пояснення для українців, як допомогти українським військовим зупинити російських окупантів
Про це йдеться у Facebook.
У генштабі пояснюють:
- якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає палива - немає техніки;
- якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу - валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти;
- якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100% що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його... новий виросте на кістках окупанта;
- в кого в наявності екскаватори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас;
- до уваги власників зброї з оптичними прицілами: не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - по обстановці;
- знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію, дезінформуйте ворога;
- всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів тощо. Засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином;
- якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу.
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