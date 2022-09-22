ЗСУ "приземлили" російський гелікоптер Мі-24 та 2 БПЛА
Упродовж 21 вересня ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-24 пострілом із землі в районі Костромки на Херсонщині, а також двох ворожих шпигунів "Орлан-10"
Про це повідомляє ОК "Південь".
Окрім того, українським військам на південному напрямку вдалося знищити 41 рашиста, 4 ворожі танки, 12 одиниць іншої автобронетехніки та зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2/3".
"При спробі окупантів реалізувати задум з переміщення з одного берега Дніпра на інший, нашим вогневим контролем було зупинено намагання проїхати Каховської дамбою та відпливти баржею з Херсону", – додають в ОК "Південь".
- Нагадаємо, мешканців окупованої Херсонщини закликають терміново евакуюватися через загрозу російської мобілізації.
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