Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми очікуємо, що ЗСУ підуть в масштабний контрнаступ по всій лінії фронту. Тобто на всіх 1150 км українські військові розпочнуть активні наступальні дії. Я хочу нагадати, що в нас лінія фронту складає 2450 км і з них на 1150 км йдуть активні бойові дії. Це просто гігантська лінія фронту. На цій лінії фронту Збройні сили України знищують позиції ворога, на яких вони знаходяться. Тому немає такого розуміння, що йде наступ всією лінією фронту, і маю надію, що не буде. Оскільки це може призвести до великих втрат серед українських військових", - пояснив Притула.

Притула наголосив, що потрібно виснажувати ворога і робити все, аби окупанти втрачали свої сили, а не Україна.

"Нам потрібно робити все, щоб ворог втрачав свої сили, а не Збройні сили України. Тому зараз йде поступове знищення сил противника за допомогою сучасної зброї, яка в нас вже є. Це важкі гаубиці, дрони-камікадзе та інші види сучасного озброєння. Тільки тоді, коли ворога знищено на перших позиціях, можна заходити для проведення зачистки", - додав Притула.

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