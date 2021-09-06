ЗСУ проведуть на Херсонщині навчання з бойовою стрільбою

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА у Facebook.



"З 9 по 30 вересня планується переміщення військової техніки та особового складу до полігону “Ягорлик”, що знаходиться в Скадовському районі", - йдеться у повідомленні.



На полігоні проходитимуть навчання з бойовою стрільбою.

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