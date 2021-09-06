ЗСУ проведуть на Херсонщині навчання з бойовою стрільбою
Протягом вересня у Херсонській області пройдуть військові навчання
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА у Facebook.
"З 9 по 30 вересня планується переміщення військової техніки та особового складу до полігону “Ягорлик”, що знаходиться в Скадовському районі", - йдеться у повідомленні.
На полігоні проходитимуть навчання з бойовою стрільбою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.74
Купівля 26.74Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.62Продаж 32
- Актуальне
- Важливе