ЗСУ скоригували пропускну спроможність Каховського мосту, - ОК "Південь"

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Нашою авіацією нанесено 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки. В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту". - йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати ворога складають:

20 рашистів;

корпусну самохідну гармату типу "Гіацинт-С";

самохідну гаубиц. "Мста-С";

2 пускових установок С-300;

радіолокаційну станцію підсвітлення й наведення;

мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М"; 2 буксированих міномети 120-го калібру;

3 одиниці броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога – розвідуються.

21 серпня зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Південь" знищив дві крилаті ракети типу "Калібр", решта влучили у сільгосппідприємство в Одеському районі.

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники готові до посилення агресії з боку РФ 24 серпня.

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