ЗСУ скоригували пропускну спроможність Каховського мосту, - ОК "Південь"
Впродовж 21 серпня захисники України завдали двох ударів по опорних пунктах росіян в районах Олександрівки та Бурханівки
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Нашою авіацією нанесено 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки. В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту". - йдеться у повідомленні.
Підтверджені втрати ворога складають:
- 20 рашистів;
- корпусну самохідну гармату типу "Гіацинт-С";
- самохідну гаубиц. "Мста-С";
- 2 пускових установок С-300;
- радіолокаційну станцію підсвітлення й наведення;
- мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М"; 2 буксированих міномети 120-го калібру;
- 3 одиниці броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога – розвідуються.
- 21 серпня зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Південь" знищив дві крилаті ракети типу "Калібр", решта влучили у сільгосппідприємство в Одеському районі.
- Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники готові до посилення агресії з боку РФ 24 серпня.
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