ЗСУ у небі над Попасною ліквідували російського льотчика - генерала у відставці Канамата Боташева
У збитому над Попасною російському штурмовику Су-25 міг бути високоранговий льотчик, генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев
Про це йдеться на сайті ВВС.
У неділю 22 травня генштаб Збройних сил України повідомив, що у небі над Луганською областю збили російський штурмовик Су-25. Пілот не встиг катапультуватися.
На борту був генерал-майор військово-повітряних сил Росії Канамат Боташев.
Один із колишніх товаришів по службі Боташева підтвердив, що в Україні відставний генерал виконував завдання саме на Су-25.
"Сьогодні загинув Канамат! Район Попасної, 8:25… Перший захід - НАРи (некеровані авіаційні ракети, - ред.), другий - бомби… Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі та… все", - розповів учасник обговорення на одному з російських телеграм-каналів.
Адміністратор видалив цей коментар, але інші учасники продовжили обговорення, використовуючи ініціали К.Х.Б.
Довідково
Канамат Боташев командував полком гвардійської авіабази у Воронежі. Його військова кар'єра обірвалася у червні 2012 року, коли його звинуватили у падінні винищувача Су-27 під Петрозаводськом.
За даними Генштабу України, СУ-25 збили у районі міста Попасна. Саме в цьому районі зараз точаться найзапекліші бої.
- Нагадаємо, станом на 24 травня російські окупанти втратили близько 29,3 тис. військових, 1302 танки і 205 літаків
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