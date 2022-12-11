ЗСУ уразили 3 пункти управління окупантів та відбили атаки в районах 11 міст і сіл
Українські захисники за добу 10 грудня уразили три пункти управління окупантів, а також відбили російські атаки в районах 11 населених пунктів
Про це звітував Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні від 11 грудня.
За попередню добу, 10 грудня, українські захисники відбили ворожі атаки в районах 11 населених пунктів: Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.
Тоді ж підрозділи ракетних військ й артилерії ЗСУ поцілили по 3 пунктах управління військових РФ та завдали ураження 3 районам концентрації особового складу, озброєння й військової техніки.
- Нагадаємо, 10 грудня український офіцер Анатолій Штефан повідомив, що захисники знищили російського терориста-окупанта, який був вчителем православної гімназії і вступив до ПВК Вагнера.
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