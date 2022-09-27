ЗСУ уразили 5 пунктів управління та 22 райони зосередження живої сили окупантів, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Також авіацією було уражено 3 позиції зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська та артилерія вразили 2 позиції протиповітряної оборони та 3 склади з боєприпасами.

"Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 7 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 3 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська й артилерія уразили 5 пунктів управління, до 15 районів зосередження живої сили та техніки противника", - повідомляє Генштаб.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили літак Су-25 та 5 БпЛА різного типу.

Втрати окупантів наразі уточнюються.

За понеділок, 26 вересня, авіація Сил оборони уразила 13 районів зосередження живої сили й військової техніки противника, позицію броньованої техніки та 5 позицій зенітних ракетних комплексів

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