ЗСУ уразили 5 пунктів управління та 22 райони зосередження живої сили окупантів, - Генштаб
У вівторок 27 вересня авіація Сил оборони разом з ракетними військами та артилерією вразили в загальній кількості 22 райони зосередження живої сили окупантів
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Також авіацією було уражено 3 позиції зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська та артилерія вразили 2 позиції протиповітряної оборони та 3 склади з боєприпасами.
"Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 7 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 3 позицій зенітних ракетних комплексів.
Ракетні війська й артилерія уразили 5 пунктів управління, до 15 районів зосередження живої сили та техніки противника", - повідомляє Генштаб.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили літак Су-25 та 5 БпЛА різного типу.
Втрати окупантів наразі уточнюються.
- За понеділок, 26 вересня, авіація Сил оборони уразила 13 районів зосередження живої сили й військової техніки противника, позицію броньованої техніки та 5 позицій зенітних ракетних комплексів
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