Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Та кількість втрат російської армії в кількості 36 тис., яку щодня показує Генштаб, є лише частиною. За іншими даними кількість втрат російської армії в Україні складає понад 48 тис., а з пораненими понад 120 тис. Фактично це є великою армією. Тобто, Збройні сили України знищили 50% російської армії, яка була залучена для вторгнення в Україну. З військової точки зору втрата половини особового складу означає велику поразку. Цей програш продовжується", - пояснив Маломуж.

Генерал також зауважив, що відхід ЗСУ з Сєверодонецька та Лисичанська є хорошим тактичним рішенням.

"Дехто сприймає інформацію про те, що ЗСУ відійшли з Сєверодонецька та Лисичанська дуже негативно. Однак, ЗСУ виконали успішне тактичне завдання. В Сєверодонецьку та Лисичанську наші військові знищили кілька тисяч бойовиків "ДНР" і "ЛНР" та велику кількість військової техніки. Це підтверджується тим, що Росія знімає велику кількість військ з південного напрямку та перекидає їх на Луганщину та Донеччину", - додав він.

З 24 лютого до 6 липня окупанти втратили близько 36,5 тис. військових, 3789 бронемашин, 1600 танків і 644 безпілотники

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