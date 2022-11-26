Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини ЗСУ влучили в пункт управління та 9 місць зосередження військових РФ

ЗСУ влучили в пункт управління та 9 місць зосередження військових РФ

26 листопада, 2022 субота
20:46
Новини російські війська окупанти

26 листопада захисники України уразили пункт управління та ще один важливий об’єкт окупантів, завдано удару по 9 районах концентрації ворога

Про це мовиться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Українські військові з ракетних військ та артилерії за добу 26 листопада влучили в пункт управління окупантів. Також повідомляється, що воїни уразили 9 місць концентрації військових РФ, їхню техніку та озброєння, зокрема влучити у важливий об'єкт окупантів. 

На Волинському, Сіверському та Поліському напрямках ситуація без змін, однак війська РФ продовжують перегрупування на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник все е тримає угруповання своїх військ. Неподалік Кудіївки Харківської області, росіяни залучили ударний БПЛА. 

На Куп’янському напрямку окупанти ведуть активну оборону, на Лиманському - зосереджуються на веденні наступальних дій. Росіяни обстрілюють з мінометів, ствольної та реактивної артилерії: Берестове, Куп’янськ,  Котлярівку, Табаївку і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Макіївку, Площанку і Діброву на Луганщині та Терни і Райгородок Донецької області. Біля Берестового застосовано ударний БПЛА. 

На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступу. Зафіксовано обстріли по обʼєктах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Війська РФ ударили авіацією по Авдіївці, в районі ж Нью-Йорка задіяли БПЛА.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обороняються, з мінометів, ствольної та реактивної артилерії гатили по районах населених пунктів  Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське і Зелений Гай на Запоріжжі. 

Зафіксовано авіаудари по районах Времівки, що на Донеччині, та Чарівного - Запорізька область.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник далі удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Не припиняються артилерійські обстріли підрозділів ЗСУ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Залучено весь спектр артилерії для обстрілів населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Берислав,  Микільське, Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Музиківка, Чорнобаївка Херсонської області та міста Херсон.

  • Нагадаємо, за час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 86,7 тис. окупантів, 2901 танк і 1554 дрони.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
26 листопада, 2022 субота
"Індуси, одним словом": журналіст розповів, як на ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
Олексій Громов
24 листопада, 2022 четвер
Росія готує війська до загострення на кордоні з Україною
Криштиану Роналду
26 листопада, 2022 субота
Роналду знайшов несподіване місце продовження кар'єри
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
26 листопада
20:55
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія є державою, яку захопила терористична організація, - Портников
20:43
окупанти
У Пологах ворог тримає полонених воїнів ЗСУ, а у Джанкої та в ОРДО тренує мобілізованих, - Генштаб
20:31
Токаєв
У день інавгурації Токаєва в Астані затримали десятки людей
20:10
Ексклюзив
ракета
Обстріли інфраструктури України ніяк не впливають на лінію фронту, - Згурець
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Переосмислити Росію
19:50
Ексклюзив
Чалий
Загроза ядерного удару по Україні була в березні. Зараз такої загрози не існує, - дипломат Чалий
19:39
Саміт
На "Зерно з України" зібрали $150 млн: які країни долучилися
19:24
Оновлено
Авіаударом росіян по Часовому Яру знищено під'їзд 5-поверхівки: троє людей поранені
Авіаударом росіян по Часовому Яру знищено під'їзд 5-поверхівки: загинув цивільний, ще двоє поранені
19:19
Ексклюзив
Володимир Макей Олександр Лукашенко
На Володимира Макея покладали надію на діалог із Заходом: журналіст білоруської служби Радіо Свобода про раптову смерть міністра МЗС Білорусі
19:07
OPINION
Леся Вакулюк
Цьогоріч свічка пам‘яті — особлива. Вона не дає зламатися нам, як того прагне Путін
18:28
Борис Джонсон
Джонсон розпочав збір коштів на медикаменти для України
18:16
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ можуть швидко створювати нові з'єднання, але потрібні великі поставки зброї, - військовий експерт Гендельман
18:14
Володимир Зеленський
"Нас знову хочуть знищити бомбами, кулями, холодом і знов-таки голодом": Зеленський на 90-ті роковини геноциду сталінського режиму
18:09
OPINION
Сергій Марченко
Якби Суровікін вмів читати...
18:08
Міжнародний установчий саміт International Summit оn Food Security в межах гуманітарної програми Grain from Ukraine
План росіян "Голодомор 2.0" буде розбитий: запрацювала ініціатива "Зерно з України"
18:08
Оновлено
З місця події
У Дніпрі є приліт по житловому кварталу. Постраждало 13 людей, пошкоджено 7 будинків і склад
17:27
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Усик полетить до Лондона, аби особисто кинути виклик Ф'юрі
17:18
Непокаране зло повертається
На Луганщині окупанти готують тисячі дітей до вивезення у Росію
17:15
Люксембург
Люксембург передав Україні партію безпілотників: що відомо
17:05
Оновлено
Ліонель Мессі
ЧС-2022: результати матчів та розклад трансляцій 26 листопада
17:04
Ексклюзив
Меркель, Путін, Макрон
Жоден європейський політик не знав про плани Путіна вдертись на територію України, - політолог Магда
17:02
Роберт Левандовські (ліворуч)
ЧС-2022: Польща перемогла Саудівську Аравію та захопила лідерство у групі C
16:44
Джо Байден
Байден закликав вшанувати пам'ять жертв Голодоморів
16:33
Ексклюзив
Іван Плачков
Обладнання для відновлення енергосистеми іноді доведеться чекати по півроку, - ексміністр Плачков
16:23
Литва прапор
Литва готує пакет гуманітарної та енергетичної допомоги Україні на 2 млн євро
16:20
Оновлено
Віктор Циганков (в центрі)
УПЛ: "Динамо" не змогло переграти "Металіст 1925", результати та розклад інших матчів 15-го туру
16:06
Почалася безкоштовна евакуація з Херсона до Хмельницького
Почалася безкоштовна евакуація з Херсона до Хмельницького
16:04
OPINION
Євген Магда
РПЦ, як і в Радянському союзі, розташовувала "обителі" біля кордонів
16:02
Ексклюзив
Євген Пригожин
Путін використовує Пригожина як елемент залякування Заходу, - Фейгін
15:53
Володимир Макей (праворуч) та глава МЗС РФ Сергій Лавров
Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Макей
15:42
Ексклюзив
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
В оточенні Путіна хочуть його смерті, але самі не здатні його усунути, - Фейгін
15:34
Журналісти збирають кошти на книгу спогадів австрійця Вінербергера про Голодомор
15:31
Німеччина уряд
Німеччина внесе 15 млн євро до ініціативи "Зерно з України"
15:14
Телефон
В Україні вже працює 73% мобільного покриття
15:06
Ексклюзив
херсонщина
У Херсоні небезпечно майже у всіх районах міста, також ворог обстрілює населені пункти вздовж правого берега річки Дніпро, - журналіст Нікітенко
14:58
На фото військовослужбовець та гаубиця М109А3
Надані Україні західні гаубиці ремонтуватимуть у Польщі, - NYT
14:54
Янушевич з пацієнтом Херсонської лікарні
У Херсоні провели першу після визволення операцію на серці
14:45
Повернені з полону захисники України
З російського полону повернули 9 воїнів. Серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного
14:36
На Житомирщині затримали нелегалів з Пакістану та Бангладеш, яких допомагали білоруські прикордонники
Штучна міграційна криза: на Житомирщині затримали нелегалів з Пакістану та Бангладеш, яким допомагали білоруські прикордонники
14:07
OPINION
Олег Манчура
Дистанції війни в кожного свої...
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV