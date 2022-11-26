ЗСУ влучили в пункт управління та 9 місць зосередження військових РФ

Про це мовиться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Українські військові з ракетних військ та артилерії за добу 26 листопада влучили в пункт управління окупантів. Також повідомляється, що воїни уразили 9 місць концентрації військових РФ, їхню техніку та озброєння, зокрема влучити у важливий об'єкт окупантів.

На Волинському, Сіверському та Поліському напрямках ситуація без змін, однак війська РФ продовжують перегрупування на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник все е тримає угруповання своїх військ. Неподалік Кудіївки Харківської області, росіяни залучили ударний БПЛА.

На Куп’янському напрямку окупанти ведуть активну оборону, на Лиманському - зосереджуються на веденні наступальних дій. Росіяни обстрілюють з мінометів, ствольної та реактивної артилерії: Берестове, Куп’янськ, Котлярівку, Табаївку і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Макіївку, Площанку і Діброву на Луганщині та Терни і Райгородок Донецької області. Біля Берестового застосовано ударний БПЛА.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступу. Зафіксовано обстріли по обʼєктах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Війська РФ ударили авіацією по Авдіївці, в районі ж Нью-Йорка задіяли БПЛА.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обороняються, з мінометів, ствольної та реактивної артилерії гатили по районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське і Зелений Гай на Запоріжжі.

Зафіксовано авіаудари по районах Времівки, що на Донеччині, та Чарівного - Запорізька область.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник далі удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Не припиняються артилерійські обстріли підрозділів ЗСУ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Залучено весь спектр артилерії для обстрілів населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Берислав, Микільське, Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Музиківка, Чорнобаївка Херсонської області та міста Херсон.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 86,7 тис. окупантів, 2901 танк і 1554 дрони.

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