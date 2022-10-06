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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією ЗСУ вразили 24 скупчення окупантів і їхньої техніки, 2 склади боєприпасів, зенітні та артилерійські засоби і 5 дронів

ЗСУ вразили 24 скупчення окупантів і їхньої техніки, 2 склади боєприпасів, зенітні та артилерійські засоби і 5 дронів

6 жовтня, 2022 четвер
20:37
війна з Росією

Упродовж доби авіація Збройних сил України завдала по російських окупантах 11 авіаударів, уразивши опорний пункт, 5 районів зосередження зброї та військової техніки, а також 5 зенітних ракетних комплексів противника

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 безпілотників ворога, у тому числі два Shahed-136 та один Mohajer-6.

Ракетники та артилеристи ЗСУ з початку доби 6 жовтня вразили 19 районів зосередження живої сили, зброї та військової техніки ворога, а також 2 склади боєприпасів і 6 засобів артилерії.

Минулої доби захисники України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Яковлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Побєда, Водяне та Любомирівка.

Ворог не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, перегруповує свої підрозділи на окремих напрямках, обстрілює українські позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках і веде повітряну розвідку.

У Генштабі також зазначили, що по всій території України залишається загроза авіаційних і ракетних ударів.

"Цієї доби окупанти завдали 6 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 23 обстріли з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших це - Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка", - повідомляє Генштаб.

  • Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили селище Греківка на Луганщині.
  • Загарбники заявили про початок "евакуації" соціальних і медичних установ з тимчасово окупованих Кремінної та Сватового Луганської області.
  • 1 жовтня українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки, що біля Лиману.

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