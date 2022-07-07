ЗСУ йде! Мер окупованих Олешок закликав місцевих жителів виїхати через контрнаступ українців
Мер окупованого міста Олешки на Херсонщині Євген Рищук закликав місцевих жителів залишити місто через контрнаступ ЗСУ
Про це Рищук написав у Телеграм.
Він підкреслив, що залишити свої будинки мають мешканці Олешківської громади та Херсонської області, які мешкають поблизу місць проживання солдатів РФ, російських ППО, складів з боєприпасами або скупчення російської техніки.
"Наполегливо рекомендую виїхати звідти якомога далі. ЗСУ йде! Смерть ворогам! Не будьте живим щитом для ворогів", - написав Рищук.
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