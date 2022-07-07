Про це Рищук написав у Телеграм.

Він підкреслив, що залишити свої будинки мають мешканці Олешківської громади та Херсонської області, які мешкають поблизу місць проживання солдатів РФ, російських ППО, складів з боєприпасами або скупчення російської техніки.

"Наполегливо рекомендую виїхати звідти якомога далі. ЗСУ йде! Смерть ворогам! Не будьте живим щитом для ворогів", - написав Рищук.

7 липня ЗСУ атакували опорні пункти окупантів та відбили наступ на Херсонщині.

Екскомандувач десантно-штурмових військ України Якубець 7 липня в ефірі Еспресо розповів, що Донецький напрям буде головним до кінця літнього періоду.

У вечірньому відеозверненні 6 липня Зеленський розповів, що ЗСУ просуваються на кількох напрямках, зокрема на Херсонщині та Запоріжжі.

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