ЗСУ за час війни розгромили 20% всіх з'єднань російської армії, - експерт Defense Express Киричевський
Збройні сили України можуть записати в актив розгром з'єднання, якого боялось НАТО
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"На наше щастя, у зведеннях про бої не фігурує елітна 1-ша танкова армія, яка була націлена на те, щоб взяти Київ за три дні і загрожувати країнам НАТО. Виходить, що ЗСУ можуть записати в актив розгром з'єднання, якого боялось НАТО. Що стосується розгрому інших з'єднань - росіяни проводили фокус: коли в перші тижні боїв та чи інша бригада отримувала катастрофічні втрати у техніці і живій силі, вони їх відводили і насичували маргіналами з різних регіонів Росії", - зазначив він.
Експерт додав, що з формальної точки зору, вони зберегли бригаду, але боєздатність не та.
"Як яскравий приклад, 200-та мотострілецька бригада, яка стояла біля Фінляндії, потім намагалась взяти Харків і отримала розгром. Тепер батальйонно-тактичні групи зі складу бригади, формально існуючі на папері, намагаються здобути якісь бойові успіхи на Сході України", - сказав Киричевський.
Він наголосив, що їхня якість і успішність упала, то результату бойового від такого з'єднання немає.
"Також по іншим частинам можна пройтися і проаналізувати, що вони були не ті, які на початку війни. Є попередні підрахунки, що з того угруповання військ, яке зайшло в Україну 24 лютого, в живих залишилось приблизно 20 тис. російських військових. Це попередня цифра, яка вимагає уточнення. Це все слугує підтвердженням тих слів, що ЗСУ розгромили 20% всіх з'єднань армії РФ", - підсумував експерт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.02
Купівля 39.02Продаж 39.84
-
EUR
Купівля 39.6Продаж 40.71
- Актуальне
- Важливе