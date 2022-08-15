ЗСУ за час війни розгромили 20% всіх з'єднань російської армії, - експерт Defense Express Киричевський

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"На наше щастя, у зведеннях про бої не фігурує елітна 1-ша танкова армія, яка була націлена на те, щоб взяти Київ за три дні і загрожувати країнам НАТО. Виходить, що ЗСУ можуть записати в актив розгром з'єднання, якого боялось НАТО. Що стосується розгрому інших з'єднань - росіяни проводили фокус: коли в перші тижні боїв та чи інша бригада отримувала катастрофічні втрати у техніці і живій силі, вони їх відводили і насичували маргіналами з різних регіонів Росії", - зазначив він.

Експерт додав, що з формальної точки зору, вони зберегли бригаду, але боєздатність не та.

"Як яскравий приклад, 200-та мотострілецька бригада, яка стояла біля Фінляндії, потім намагалась взяти Харків і отримала розгром. Тепер батальйонно-тактичні групи зі складу бригади, формально існуючі на папері, намагаються здобути якісь бойові успіхи на Сході України", - сказав Киричевський.

Він наголосив, що їхня якість і успішність упала, то результату бойового від такого з'єднання немає.

"Також по іншим частинам можна пройтися і проаналізувати, що вони були не ті, які на початку війни. Є попередні підрахунки, що з того угруповання військ, яке зайшло в Україну 24 лютого, в живих залишилось приблизно 20 тис. російських військових. Це попередня цифра, яка вимагає уточнення. Це все слугує підтвердженням тих слів, що ЗСУ розгромили 20% всіх з'єднань армії РФ", - підсумував експерт.