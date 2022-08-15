English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ за час війни розгромили 20% всіх з'єднань російської армії, - експерт Defense Express Киричевський
Ексклюзив

ЗСУ за час війни розгромили 20% всіх з'єднань російської армії, - експерт Defense Express Киричевський

15 серпня, 2022 понедiлок
18:31
війна з Росією танк окупантів

Збройні сили України можуть записати в актив розгром з'єднання, якого боялось НАТО

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"На наше щастя, у зведеннях про бої не фігурує елітна 1-ша танкова армія, яка була націлена на те, щоб взяти Київ за три дні і загрожувати країнам НАТО. Виходить, що ЗСУ можуть записати в актив розгром з'єднання, якого боялось НАТО. Що стосується розгрому інших з'єднань - росіяни проводили фокус: коли в перші тижні боїв та чи інша бригада отримувала катастрофічні втрати у техніці і живій силі, вони їх відводили і насичували маргіналами з різних регіонів Росії",  - зазначив він.

Експерт додав, що з формальної точки зору, вони зберегли бригаду, але боєздатність не та.

"Як яскравий приклад, 200-та мотострілецька бригада, яка стояла біля Фінляндії, потім намагалась взяти Харків і отримала розгром. Тепер батальйонно-тактичні групи зі складу бригади, формально існуючі на папері, намагаються здобути якісь бойові успіхи на Сході України", - сказав Киричевський.

Він наголосив, що їхня якість і успішність упала, то результату бойового від такого з'єднання немає.

"Також по іншим частинам можна пройтися і проаналізувати, що вони були не ті, які на  початку війни. Є попередні підрахунки, що з того угруповання військ, яке зайшло в Україну 24 лютого, в живих залишилось приблизно 20 тис. російських військових. Це  попередня цифра, яка вимагає уточнення. Це все слугує підтвердженням тих слів, що ЗСУ розгромили 20% всіх з'єднань армії РФ", - підсумував експерт.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Карта бойових дій Харківщина 3-5 серпня
14 серпня, 2022 неділя
За 30 км від Харкова йдуть запеклі бої, - солдат Нацгвардії Дорошенко
Андрій Піонтковський
14 серпня, 2022 неділя
Ядерна катастрофа - це продумана акція, яку Путін збирається повісити на Україну, - Піонтковський
російські танки
14 серпня, 2022 неділя
Рух МАЗів із солдатами, ешелон із технікою і нові ракети: яку військову активність зафіксували у Білорусі
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.02
    Купівля 39.02
    Продаж 39.84
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
15 серпня
19:40
посвідчення водія
Паперове чинне "до кінця року", а щоб обміняти старе, "необхідно складати іспит": у РНБО спростували фейки про отримання нового посвідчення водія
19:17
Латвія передала чотири вертольоти Повітряним силам ЗСУ
Латвія передала чотири вертольоти Повітряним силам ЗСУ
19:11
Еспресо
Коли Еспресо повернуть в ефір? Уряд відповів на петицію про відключення каналу з Т2
18:56
Ілюстративне зображення, як військові знищили російську БМП
Артилеристи Військово-Морських сил ЗСУ знищили ворожу БМП і ліквідували 12 окупантів
18:52
Ексклюзив
НМТ
Діти з окупованих територій і зон активних бойових дій можуть вступати до вишів за квотою, без складання НМТ, - заступниця директора Центру оцінювання якості освіти
18:51
Антитіла
На BBC вийшов документальний фільм про український гурт "Антитіла" на передовій
18:49
Ексклюзив
Нікополь
З Нікополя виїхало 50% містян, - в.о. голови райради Бичков
18:36
Петро Порошенко
Рада за ініціативи Порошенка звільнила від оподаткування допомогу родинам поранених і загиблих на фронті
18:33
Судовий вирок
Підрив Північно-Кримського каналу: в суд скерували матеріали справи щодо генерал-майора Чорноморського флоту РФ і командира бригади
18:20
свіжі овочі
Овочі, фрукти, рис і риба: експерти прогнозують подорожчання низки продуктів, якщо уряд введе 10% податок на імпорт
18:00
окупанти
Росіяни захопили лабораторний центр в Енергодарі: працівники відмовилися від співпраці з окупантами
17:41
Електроенергія
В Європі ціна на електроенергію зросла вдвічі за два місяці
17:40
Погодилися на співпрацю з ворогом: СБУ повідомила про підозру гауляйтерам з Харківщини та Луганщини
17:30
Ексклюзив
Росіяни прибирають українські назви з дороговкажчиків
У Маріуполі лишилося 100-150 тис людей: до 24 лютого було майже пів мільйона, - депутат міськради Забавін
17:27
Ексклюзив
лікар
Лікарям за співпрацю з РФ нічого не загрожує, бо діє клятва Гіппократа, - політолог з Херсона Молчанов
17:14
Верховна Рада
Збільшення видатків держбюджету, підтримка волонтерської діяльності, митний безвіз: ВР ухвалила низку законів і постанов
17:12
Енергодар
У тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи
17:10
Руслана Писанка
Руслану Писанку поховають у Києві 21 серпня
17:01
Євген Новіков
На Донеччині знайшли мертвим політика з Алтайського краю РФ Євгена Новікова 
16:43
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Саме через росіян з шенгенськими візами триває війна проти України, - дипломат Єльченко
16:23
Сквер Вільної України Краків
Близько 8% населення країни: в Польщі підрахували, в яких містах мешкає найбільше біженців з України  
16:02
Кріштіану Роналду
У Англії дізналися, якими вчинками Роналду розлютив тренера "Манчестер Юнайтед"
16:00
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Через велику протяжність фронту потрібен час для досягнення паритету з противником в артилерії, - полковник ЗСУ Кравчук
15:59
Оновлено
обстріл Харкова
Росіяни обстріляли Салтівський район Харкова, одна людина загинула
15:58
ЗАЕС окупанти
Верховна Рада закликала світову спільноту засудити ядерний тероризм РФ і запровадити санкції проти Росатому
15:42
Оновлено
Роман Маселко
Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя
15:32
Паспорт рф
Росіяни бояться втратити свободу пересування Європою: на 40% зросла кількість охочих оформити шенгенську візу, - Центр при РНБО
15:24
Вандали намалювали букву Z на стендах біля Нарви (Естонія).
В Естонії на стендах при в’їзді у Нарву невідомі намалювали символи російської агресії
15:12
Брітні Грайнер
Засуджена у РФ до 9 років олімпійська чемпіонка зі США подала апеляцію на вирок
15:09
Харків, вокзал
Металошукачі та рентгени: Укрзалізниця посилює заходи безпеки на вокзалі у Харкові
15:09
Ексклюзив
На Донецькому напрямку йдуть важкі бої. Піхоті не вистачає підтримки артилерії, - боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Рубан
14:56
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Росіяни не здатні зосереджуватися на великих ділянках фронту, - радник очільника МВС Денисенко
14:54
Володимир Сівкович
ДБР завершило розслідування щодо Сівковича про розгін студентів на Майдані, справу передадуть до суду
14:47
Франція
Франція готова допомогти в розмінуванні деокупованих територій України
14:43
артустановка з трофейної техніки
"Нищимо ворога його ж зброєю": українські військові створили протитанкову артустановку з трофейної техніки окупантів
14:39
Василь Ломаченко
Ломаченко виклав у Instagram нове відео зі скандальним митрополитом московського патріархату
14:35
Ексклюзив
Путін
Ніхто не зробив більше для обʼєднання України, ніж Путін, - академік НАН України Лібанова
14:35
Воєнний стан
Рада продовжила дію воєнного стану в Україні
14:32
АЗС на Буковині
"Державі, що воює, потрібні гроші": експерт пояснив, як нові акцизи вплинуть на вартість пального
14:19
рубль
За роботу в Україні окупанти пропонують російським чиновникам подвійний оклад у рублях і надбавки в гривнях, - розвідка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV