ЗСУ за добу на сході знищили три танки і близько 160 росіян
Збройні сили України 25 квітня на сході знищили три танки і близько 160 російських військових
Про це оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило у Facebook.
"25 квітня в районі відповідальності ОТУ "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої", - ідеться в повідомленні.
Українські захисники знищили: особового складу - до 160, танків - 3, БТР - 1, БМП - 3, АТТ - 12, артилерійських систем - 2, зенітка - 1, БПЛА - 1.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.97
Купівля 30.97Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.26Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе