ЗСУ за добу на сході знищили три танки і близько 160 росіян

Про це оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило у Facebook.



"25 квітня в районі відповідальності ОТУ "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої", - ідеться в повідомленні.

Українські захисники знищили: особового складу - до 160, танків - 3, БТР - 1, БМП - 3, АТТ - 12, артилерійських систем - 2, зенітка - 1, БПЛА - 1.