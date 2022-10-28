Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у facebook.

Так, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили 2 ворожих гелікоптери Ка-52 та один штурмовик Су-25.

Своєю чергою українські ракетні війська й артилерія уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 1 склад з боєприпасами противника.

ЗСУ за 27 жовтня відбили атаки РФ в районах 13 населених пунктів, ворог завдав 15 авіаударів і 1 ракетний.

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