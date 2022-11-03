ЗСУ за добу знищили 4 ворожі ППО та 2 склади боєприпасів окупантів
Упродовж доби ЗСУ знизили 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника, 2 склади боєприпасів та низку інших важливих військових об’єктів ворога
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Українська авіація завдала по ворогу 12 ударів, уразивши 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів ППО.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 райони скупчення озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів", – додають у Генштабі.
- У Мелітополі вранці 3 листопада вибухнула військова база окупантів з центром координації ефесбешників.
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