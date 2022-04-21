ЗСУ за добу знищили чотири повітряні цілі
За добу, 20 квітня, протиповітряна оборона Сухопутних військ і Повітряні сили ЗСУ знищили чотири повітряні цілі російських військ
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Через несприятливі погодні умови 20 квітня бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалася в районах ведення активних бойових дій. Втім, противник продовжує застосовувати ракетне озброєння і БПЛА різних типів", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що 20 квітня українським захисникам вдалося знищити 3 безпілотники типу "Орлан-10" і одну крилату ракету.
- Нагадаємо, що у Міноборони США нещодавно натякали на можливе збільшення повітряного флоту ЗСУ.
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