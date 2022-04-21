ЗСУ за добу знищили чотири повітряні цілі

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Через несприятливі погодні умови 20 квітня бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалася в районах ведення активних бойових дій. Втім, противник продовжує застосовувати ракетне озброєння і БПЛА різних типів", – йдеться в повідомленні.



Відомо, що 20 квітня українським захисникам вдалося знищити 3 безпілотники типу "Орлан-10" і одну крилату ракету.

Нагадаємо, що у Міноборони США нещодавно натякали на можливе збільшення повітряного флоту ЗСУ.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що повідомлення про надходження в Україну бойової авіації суперечливі, однак літаковий парк Збройних сил дещо збільшився.

У Пентагоні уточнили, що Україна отримала не бойові літаки, а деталі запчастин для ремонту літаків.