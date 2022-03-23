ЗСУ захопили одну з найпотужніших російських станцій радіоелектронної боротьби
Українські військові захопили одну з найпотужніших російських станцій радіоелектронної боротьби "Красуха-4"
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає Еспресо. TV.
Зазначається, що "Красуха-4" здатна виявляти та блокувати різноманітні радари на дистанції до 300 кілометрів.
"Тепер буде працювати у правильному напрямку!", – додали в ЗСУ.
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