ЗСУ захопили одну з найпотужніших російських станцій радіоелектронної боротьби

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає Еспресо. TV.





Зазначається, що "Красуха-4" здатна виявляти та блокувати різноманітні радари на дистанції до 300 кілометрів.

"Тепер буде працювати у правильному напрямку!", – додали в ЗСУ.

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