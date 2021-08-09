ЗСУ закупили 41 білоруський МАЗ на 8 млн грн дорожче за вітчизняні аналоги, - експомічник міністра оборони

Про це розповідає Defence Express з посиланням на експоміника міністра оборони Юрія Повха.

За його словами, закуплені на тендері Міністерством оборони літом цього року МАЗи підвищеної прохідності вантажопідйомністю від 8 до 12 тонн не відповідають за багатьма критеріями машинам такого класу.

"У результаті військові отримали фактично перефарбовані у зелений колір цивільні автомобілі за ціною значно вищою, ніж у вітчизняних виробників", - заявляє Юрій Повх.

"Різниця між ціною, за якою минулого року постачалися до ЗСУ автомобілі "Богдан-63172" та запропонованою «Будшляхмашем» цивільною вантажівкою "МАЗ-631727" зросла на близько 200 тис. грн. Тобто загалом держава на закупівлі 41 машини втратила понад 8 млн грн", - зазначив Повх.Експерт наголосив, що на вантажівці "МАЗ-631727" відсутні опції, яких раніше вимагали військові, зокрема - радіостанція. Тобто фактична різниця у ціні є ще більшою."Невідповідність вимогам військових викрилася, коли до армії почали надходити перші машини. Завдяки фото, зроблених волонтерами, можна наочно переконатися у нахабності цієї оборудки. Замість повноцінної лебідки (двостороння – кабіна/корма) з приводом від двигуна, яка стоїть на "Богдан-63172" і здатна витягнути повністю завантажену машину (зусилля 12 тон) з довжиною троса 60 метрів, на "Будшляхмаші" (МАЗ, - ред.) з переду просто прикрутили електричну китайську поробку з зусиллям нижче 10 тон і довжиною троса 30 метрів, що ставить під великий сумнів ефективність такого обладнання", - додав він.Автівки, за словами Юрія Повха, мають занизьку бортову платформу (що значно погіршує можливості обслуговування в польових умовах), недоцільно розміщений ящик для інструментів (який має всі шанс відірватися й погіршує геометричну прохідність авто), відсутні шторки світломаскування кабіни.Також поставлені ЗСУ вантажівки МАЗ начебто укомплектовані низькоякісним (цивільним) набором шанцевого інструменту та не мають кріплень для нього.Окремо відзначається фарбування вантажівки, яке було проведене не тільки там де потрібно, я й у таких місцях як радіатор або частина двигуна, що погіршує теплообмін системи охолодження та ідентифікацію запчастин.Нагадаємо, 19 червня ц.р. на майданчику Prozorro було оприлюднено тендер з трьох лотів, щодо придбання 41 одиниці вантажних автомобілів на загальну суму у 99 534 060 гривень.