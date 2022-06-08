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ЗСУ завдали окупантам значних втрат під час ворожого штурму поблизу Берестового, - звіт Генштабу

8 червня, 2022 середа
19:02
війна з Росією України та гаубиця М109А3

Захисники України завдали російським окупантам значних втрат під час ворожого штурму поблизу Берестового

Оперативну інформацію Генштаб поширив у Facebook.

Ситуація на Волині та Поліссі

В рамках чергового етапу перевірки бойової готовності ЗС Білорусь, здійснюється переміщення окремих підрозділів до пунктів постійної дислокації.

Ситуація на Сіверщині

Росія продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляли з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області. Окрім того, противник виконував провокативні прольоти армійської авіації вздовж державного кордону України.

Ситуація на Слобожанщині

Ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших. 

Ситуація на Донбасі

На Сєверодонецькому напрямку російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

На Слов’янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку міста Слов’янськ. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальших наступальних дій. Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов’янську.

Українські воїни ведуть оборонні бойові дії в районі населеного пункту Довгеньке.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк.

Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового.

Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Також противник застосував штурмову авіацію неподалік Мар’їнки і Кам’янки.

Ситуація на Півдні України

Ситуація залишилась без суттєвих змін. Ворог намагається утримати займані позиції та не допустити перегрупування і посилення підрозділів Сил оборони. Застосовував артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки і Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію - в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.

"На тимчасово захоплених територіях України окупанти продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, проводити обшуки цивільних мешканців, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру.  Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, та стійко тримають оборону", - наголошують в ЗСУ.

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