ЗСУ завдали Росії втрат у районі Гуляйполя та неподалік Скадовська

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Бавовнятко не відпочивало ввечері та потопталося у Гуляйполі батька Махна - нагадало вражинами про наше "Воля або смерть" і, що ми обираємо Волю. А на Скадовщині Херсонській теж розпихало "нєкрасівих" по пакетах", - іронічно пише Братчук.

За день, 25 листопада, українські захисники знищили 4 російські склади з боєкомплектами й 3 пункти базувань на окупованих територіях.

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