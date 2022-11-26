ЗСУ завдали Росії втрат у районі Гуляйполя та неподалік Скадовська
У ніч з 25 на 26 листопада російська армія зазнала втрат у районі Гуляйполя та Скадовська
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Бавовнятко не відпочивало ввечері та потопталося у Гуляйполі батька Махна - нагадало вражинами про наше "Воля або смерть" і, що ми обираємо Волю. А на Скадовщині Херсонській теж розпихало "нєкрасівих" по пакетах", - іронічно пише Братчук.
- За день, 25 листопада, українські захисники знищили 4 російські склади з боєкомплектами й 3 пункти базувань на окупованих територіях.
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