ЗСУ збили 52 російські бойові літаки, 69 вертольотів і десятки крилатих та балістичних ракет, - Командування Повітряних сил

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.



"Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. А сьогодні, одна із «крилатих» була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача. Так, саме з того винищувача, які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені. А вони існують, бо вони - Привиди!" - йдеться в дописі.



Вони знищили у повітряному бою поблизу столиці одразу два ворожі винищувачі. Третій - у цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська. Успішно на кількох стратегічних напрямках відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки.



Протягом доби сьомого березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів. Один із них на Харківщині збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, решту два - під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗС України.



Нагадаємо, 7 березня українська ППО збила два російські літаки над Києвом.