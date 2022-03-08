Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ збили 52 російські бойові літаки, 69 вертольотів і десятки крилатих та балістичних ракет, - Командування Повітряних сил

ЗСУ збили 52 російські бойові літаки, 69 вертольотів і десятки крилатих та балістичних ракет, - Командування Повітряних сил

8 березня, 2022 вiвторок
09:18
війна з Росією

На 12 день війни з Росією ЗСУ збили десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літака, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. А сьогодні, одна із «крилатих» була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача. Так, саме з того винищувача, які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені. А вони існують, бо вони - Привиди!" - йдеться в дописі.

Вони знищили у повітряному бою поблизу столиці одразу два ворожі винищувачі. Третій - у цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська. Успішно на кількох стратегічних напрямках відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки.

Протягом доби сьомого березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів. Один із них на Харківщині збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, решту два - під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗС України.
 

  • Нагадаємо, 7 березня українська ППО збила два російські літаки над Києвом.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
техніка
ЗСУ
літаки
Повітряні сили
Читайте також:
рф военный корабль
7 березня, 2022 понедiлок
Українські військові підбили російський корабель у Чорному морі
Александр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
7 березня, 2022 понедiлок
Перша партія "смаколиків" прибула: Командир екіпажу SpaceX особисто привіз військову допомогу Україні
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.28
    Купівля 29.28
    Продаж 29.77
  • EUR
    Купівля 32.36
    Продаж 33.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
8 березня
10:35
Ексклюзив
військові навчання
Якщо ми закріпимо лінії фронту, то російська армія програє остаточно, – учасник тероборони Київщини
10:31
Порошенко в ефірі CNN: купувати російські нафту і газ аморально, кожен долар Путін використає для вбивства українців
10:24
YouTube видалив два канали російського пропагандиста Соловйова
10:20
окупанти обстріляли
На Луганщині окупанти обстріляли житлові будинки, дитячий садок та інтернат
09:57
Ірина Верещук
Верещук оголосила про відкриття 8 березня гуманітарного коридору з Сум і закликала не вірити провокаціям РФ щодо зміни маршруту
09:55
Ізюм
Спроба окупантів захопити Ізюм на Харківщині провалилася, але вони підірвали мости, - УП
09:54
Втрати російських окупантів
Генштаб: Втрати російських окупантів вже перевищили 12 тис осіб
09:37
Ексклюзив
ЗСУ
У цій війні головні дипломати – Залужний та ЗСУ, – експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара
09:30
біженці
Біженцям радять не їхати в ЄС через Польщу
08:51
Харків пожежа
Внаслідок ударів по Харкову сталися десятки пожеж, щонайменше 4 людини загинули
08:39
Світовий банк
Пакет "Вільна Україна": Світовий банк мобілізував більше $700 млн для України
08:37
Зеленський
"Війна не зупиниться в Україні": Зеленський закликав США і НАТО убезпечити повітряний простір держави
08:13
У Сумах внаслідок авіаудару загинули 9 людей, з них двоє - діти
07:58
У Латвії заборонили ретранслювати 18 російських телеканалів
07:45
шлюб
Укладати шлюб із військовослужбовцем можна без його присутності - постанова Кабміну
07:30
Генштаб: темп просування російських військ значно уповільнився, окупанти деморалізовані та все частіше вдаються до мародерства
07:29
На захоплених територіях окупанти створили 10 тактичних груп психологічної боротьби, щоб поширювати пропаганду, - Міноборони
07:16
Гуманітарний коридор
Транспортна інфраструктура України зазнала збитків у розмірі $10 млрд внаслідок російської агресії
07:07
УЗ Укрзалізниця евакуація
Укрзалізниця оприлюднила список евакуаційних поїздів на 8 березня
06:57
Японія
Японія розширила санкції проти Росії та Білорусі
06:54
Австралія
Австралія відмовляється від російської нафти і вводить нові санкції
06:52
Російські хакери
Хакери, яких пов'язують з РФ, атакували польську армію для отримання доступу до сайтів, - Washington Post
06:38
психологічна підтримка
Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу: список
06:26
Посів
З урахуванням бойових дій: у Мінагрополітики пояснили, що посівна кампанія почнеться там, де це можливо
06:12
тероборона
На Сумщині чотири бійці тероборони загинули в нерівному бою з ворогом, - голова ОВА
06:04
Лукашенко
ЄС розглядає режим Лукашенка у Білорусі як співагресора у війні Росії проти України
05:39
Morgan Stanley
Росії пророкують дефолт у стилі Венесуели
00:59
Зеленський відкликає військових з усіх миротворчих місій на захист України, - Офіс президента
00:41
санкції проти рф
Більше ніж у Ірану і Північної Кореї. Росія абсолютний рекордсмен за кількістю отриманих санкцій
00:19
генерал Герасимов
Під Харковом ліквідовано одного з ключових воєначальників російської армії
00:00
Володимир Зеленський
Національний рух на півдні України, як страшний сон для Росії, - Володимир Зеленський
2022, понедiлок
7 березня
23:51
Зеленський відзначив нагородами 96 воїнів, які борються з агресією Росії
23:34
вшанування України у Празі
"Друг Путіна" Земан нагородив Зеленського найвищою державною нагородою Чехії
23:32
СБУ затримала нардепа Шевченка на кордоні з Польщею, - ЗМІ
23:12
Росіяни оголосили про введення "режиму тиші" 8 березня для евакуації мирних жителів з п'яти українських міст
23:02
Адідас
Adidas призупиняє роботу магазинів у Росії
22:47
Страх того, що Росія може пригрозити якоюсь операцією, переважає: підписанти Будапештського меморандуму ігнорують прохання закрити небо над Україною, - Верещук
22:31
ФІФА
ФІФА дозволила легіонерам розривати контракти з російськими клубами в односторонньому порядку
22:27
Запорізька АЕС
На Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті, - Енергоатом
22:01
Зеленського нагородили медаллю Свободи Рейгана
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV