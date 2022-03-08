ЗСУ збили 52 російські бойові літаки, 69 вертольотів і десятки крилатих та балістичних ракет, - Командування Повітряних сил
На 12 день війни з Росією ЗСУ збили десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літака, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. А сьогодні, одна із «крилатих» була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача. Так, саме з того винищувача, які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені. А вони існують, бо вони - Привиди!" - йдеться в дописі.
Вони знищили у повітряному бою поблизу столиці одразу два ворожі винищувачі. Третій - у цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська. Успішно на кількох стратегічних напрямках відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки.
Протягом доби сьомого березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів. Один із них на Харківщині збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, решту два - під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗС України.
- Нагадаємо, 7 березня українська ППО збила два російські літаки над Києвом.
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