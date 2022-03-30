ЗСУ збили російську ракету, спрямовану на цивільну інфраструктуру Хмельниччини, - Міноборони

Про це заявили в Повітряному командуванні "Захід".



"Сьогодні вночі одну із крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача", - ідеться в повідомленні.



У ЗСУ додали, що з початку повномасштабної війни РФ проти України ПС і решта підрозділів Сил оборони збивають дедалі більше російських ракет, використовуючи все наявне озброєння, зокрема ПЗРК.



Зауважимо, 28 березня на Львівщині українська Протиповітряна оборона збила три російські ракети.

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