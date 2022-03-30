ЗСУ збили російську ракету, спрямовану на цивільну інфраструктуру Хмельниччини, - Міноборони
У ніч на 30 березня український винищувач збив російську ракету, спрямовану на цивільні об'єкти Хмельниччини
Про це заявили в Повітряному командуванні "Захід".
"Сьогодні вночі одну із крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача", - ідеться в повідомленні.
У ЗСУ додали, що з початку повномасштабної війни РФ проти України ПС і решта підрозділів Сил оборони збивають дедалі більше російських ракет, використовуючи все наявне озброєння, зокрема ПЗРК.
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