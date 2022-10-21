ЗСУ знищили 4 пункти управління та 7 районів зосередження живої сили окупантів, - Генштаб
Українські військові уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили російських військ
Про це повідомляє Генштаб.
"Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника", - йдеться в повідомленні.
- У вересні Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив успішні удари по російських солдатах і ворожій техніці у Бахмутівці, Токмаку, Мелітополі й Гуляйпільському районі. Знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад п’ятдесят окупантів.
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