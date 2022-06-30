Про це повідомили Десантно-штурмові війська в телеграмі.

"Після проведення розвідувальних заходів артилерійськими підрозділами Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗС України було нанесено вогневе ураження по одній із баз зосередження та обслуговування військової техніки противника", - наголосили в ЗСУ.

29 червня українські десантники й піхотинці знищили батарею російських самохідних гаубиць "Акація".

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