ЗСУ знищили базу зосередження й обслуговування російської техніки
Українські десантники й піхотинці показали відео знищення бази зосередження й обслуговування техніки окупантів
Про це повідомили Десантно-штурмові війська в телеграмі.
"Після проведення розвідувальних заходів артилерійськими підрозділами Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗС України було нанесено вогневе ураження по одній із баз зосередження та обслуговування військової техніки противника", - наголосили в ЗСУ.
- 29 червня українські десантники й піхотинці знищили батарею російських самохідних гаубиць "Акація".
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