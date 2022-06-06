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Головна війна з Росією ЗСУ знищили на Півдні 59 окупантів, три склади боєприпасів і зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1"

ЗСУ знищили на Півдні 59 окупантів, три склади боєприпасів і зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1"

6 червня, 2022 понедiлок
06:06
війна з Росією знищений танк окупантів

На південному напрямку ЗСУ знищили три склади боєприпасів, багато техніки та ліквідували 59 росіян. Проте ворог намагається покращити своє положення

Про це повідомляє у фейсбук Оперативне командування "Південь".

Протягом дня 5 червня по українських позиціях ворогом нанесено авіаційний удар гелікоптерами Ка-52. У відповідь, по ворожих підрозділах, авіацією України нанесено 3 ураження.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили 59 рашистів, танк та 6️ інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивну систему залпового вогню, самохідну гаубицю "Гвоздика", 5️ автівок. Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3️ польових склади боєприпасів.

Також окупаційна влада на Херсонщині відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців.

"Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що на Миколаївщині ворог продовжує обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення і в тилу українських підрозділів, намагаючись створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області.

Противник намагається покращити своє положення, але, не маючи успіху, укріплюється на оборонних рубежах.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожих кораблів вкотре переформатовується. Наразі, в готовності до нанесення ракетних ударів з моря перебувають 1️ надводний корабель і 1️ підводний човен, споряджені 1️2️ крилатими ракетами. Також в готовності до дій перебувають 5️ великих десантних кораблів, пишуть в ОК "Південь".

"Заборона відвідування узбережжя, що є наразі не місцем відпочинку, а потенційним рубежем оборони, попередження про небезпеку купання в морі через загрозу детонації морських мін, так само важливі, як сигнали повітряної тривоги, і їх не варто ігнорувати, заради збереження власного життя", - додали військові.

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