ЗСУ знищили підрозділ радіоелектронної боротьби російських збройних сил

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.



“Народжені перемагати” – саме такий девіз має наша славетна військова частина. І ми знищимо всіх окупантів, поки не очистимо від них нашу рідну Україну", – наголосив командир підрозділу.



Зазначається, що українські десантники знищили російський підрозділ РЕБ разом з їхньою охороню зі спеціального призначення.







"Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення головного управління генерального штабу ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що українські військові знищили російський танк і підбили БРЕМ. Розбила ворога 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.