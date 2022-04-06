ЗСУ знищили підрозділ радіоелектронної боротьби російських збройних сил
Воїни 81 Окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили підрозділ РЕБ російських збройних сил
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“Народжені перемагати” – саме такий девіз має наша славетна військова частина. І ми знищимо всіх окупантів, поки не очистимо від них нашу рідну Україну", – наголосив командир підрозділу.
Зазначається, що українські десантники знищили російський підрозділ РЕБ разом з їхньою охороню зі спеціального призначення.
"Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення головного управління генерального штабу ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що українські військові знищили російський танк і підбили БРЕМ. Розбила ворога 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.
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