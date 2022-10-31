ЗСУ знищили позиції комплексу ППО окупантів, 2 гелікоптери та 2 ворожі дрони
Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 14 ударів
Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Як зазначили в Генштабі, 12 із 14 ударів авіація завдала по районах зосередження озброєння та військової техніки ворогів, по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника.
Окрім того, українські підрозділи протиповітряної оборони цієї доби збили два російські гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і 2 ворожих БпЛА.
А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти.
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