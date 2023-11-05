ЗСУ знищили російську станцію РЕБ "Поле-21", - Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія” генерал Олександр Тарнавський заявив про знищення станції радіоелектронної боротьби "Поле-21" окупантів
Про це він написав у телеграмі.
"Знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для пригнічення каналів супутникової навігації", - заявив Тарнавський.
Натомість генерал не надав інформації, де і як саме знищена станція.
Довідково: "Поле-21" - російська станція радіоелектронної боротьби, що постачається до армії РФ з 2016 року. Станція РЕБ призначена для боротьби з високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами. Як кажуть росіяни, дальність роботи "Поля-21" становить 60 км, за даними української розвідки - понад 25 км.
- У неділю, 5 листопада, ураження одного з найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носія крилатих ракет "Калібр" під час вчорашньої атаки Керчі підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.28 Купівля 37.28Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе