ЗСУ знищили російську станцію РЕБ "Поле-21", - Тарнавський

Про це він написав у телеграмі.

"Знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для пригнічення каналів супутникової навігації", - заявив Тарнавський.

Натомість генерал не надав інформації, де і як саме знищена станція.

Довідково: "Поле-21" - російська станція радіоелектронної боротьби, що постачається до армії РФ з 2016 року. Станція РЕБ призначена для боротьби з високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами. Як кажуть росіяни, дальність роботи "Поля-21" становить 60 км, за даними української розвідки - понад 25 км.