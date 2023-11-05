Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ЗСУ знищили російську станцію РЕБ "Поле-21", - Тарнавський

ЗСУ знищили російську станцію РЕБ "Поле-21", - Тарнавський

5 листопада, 2023 неділя
09:41
Війна з Росією Станція РЕБ "Поле-21"

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія” генерал Олександр Тарнавський заявив про знищення станції радіоелектронної боротьби "Поле-21" окупантів

Про це він написав у телеграмі.

"Знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для пригнічення каналів супутникової навігації", - заявив Тарнавський.

Натомість генерал не надав інформації, де і як саме знищена станція.

Довідково: "Поле-21" - російська станція радіоелектронної боротьби, що постачається до армії РФ з 2016 року. Станція РЕБ призначена для боротьби з високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами. Як кажуть росіяни, дальність роботи "Поля-21" становить 60 км, за даними української розвідки - понад 25 км.

  • У неділю, 5 листопада, ураження одного з найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носія крилатих ракет "Калібр" під час вчорашньої атаки Керчі підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Україна
Росія
ЗСУ
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
3 листопада, 2023 п'ятниця
Хто такі єменські хусити і звідки в них балістичні ракети, щоб бити ними по Ізраїлю
Байден проти Путіна
3 листопада, 2023 п'ятниця
"США можуть уникнути війни з РФ": експерт Семиволос назвав умову
російська армія, мобілізація
4 листопада, 2023 субота
ISW розповів, за яку ціну російські командири продають мобілізованих у ПВК
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.28
    Купівля 37.28
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
5 листопада
10:16
дощь, гроза, парасоля, негода
Негода у Києві призвела до підтоплення деяких районів і падіння дерев: є постраждалий
10:08
OPINION
Михайло Гончар
Коли у суспільстві розкол, то ворог обов'язково цим скористається
09:54
Ексклюзив
На фото: військові
В росіян проблеми з логістикою, перевага у ЗСУ: пресофіцер 3-ї ОШБр про перехід армій на зимовий період
09:45
Вночі ЦАХАЛ завдав авіаударів по командних, спостережних пунктах та інфраструктурі ХАМАСу
09:32
Фуміо Кісіда
Малайзія та Японія домовилися посилити оборонну співпрацю та економічні відносини
09:20
майданчик на Херсонщині
У США дитина знайшла пістолет на майданчику і вистрелила в себе: хлопчика госпіталізували у важкому стані
09:01
Оновлено
Керч. 4 листопада 2023 року
ЗСУ завдали ударів по суднобудівному заводу "Залив" в окупованій Керчі
08:56
соцмережа Х (Твіттер)
Маск запустить власний чат зі штучним інтелектом для X Premium
08:53
путін
Росія тестує електронну систему голосувань на виборах для маніпуляцій на користь Путіна, - ISW
08:32
wizzair
В аеропорту Гамбурга чоловік взяв у заручники чотирирічну дитину: усі рейси скасовано
08:30
Євросоюз передав Україні понад 370 шкільних автобусів
Євросоюз передав Україні понад 370 шкільних автобусів
08:05
Оновлено
знищені окупанти
Сили оборони ліквідували за добу майже тисячу окупантів, - Генштаб
08:02
OPINION
Ростислав Павленко
Між левом і крокодилом у зіткненні цивілізацій
07:59
Масова бійка
Вигукували проросійські гасла: у Німеччині група росіян напала на українців
07:45
Валерій Залужний
В ISW проаналізували статтю Залужного про позиційну війну в Україні
07:20
Туреччина
Туреччина відкликала свого посла з Ізраїлю. У Тель-Авіві відреагували
02:05
Володимир Путін і Сергій Шойгу
Міноборони РФ визнало прильот по суднобудівному заводу "Залив" у Криму
00:39
Росія щодня продукує нові фейки
Новий фейк від РФ: ЗСУ завезуть у Німеччину туберкульоз
2023, субота
4 листопада
23:44
Ліонель Мессі
Мессі відповів, чи повернеться грати у Європу
23:25
Оновлено
Динамо - Шахтар
УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу
23:23
Оновлено
форма ЗСУ
РФ вдарила "іскандером" по особовому складу 128-ї ОГШБр
22:52
Едді Хірн
Промоутер закликав Ф'юрі побитись з Джошуа
22:12
Ексклюзив
Республіканці потрапили у вміло розставлену пастку демократів: дипломат Огризко про законопроєкт щодо допомоги США Ізраїлю без України
21:56
Аналітика
Ілан Шор
Хто такий молдовський олігарх Шор: від крадіжки $1 млрд до головної політичної надії Кремля
21:44
Габріелюс Ландсбергіс
"Наші діти будуть проклинати нас у тих окопах, які ми їм копаємо": очільник МЗС Литви висловився про мир з РФ
21:43
Георгій Судаков, Барселона - Шахтар
"Шахтар" виставив цінник за свого головного таланта
21:12
Олександр Усик
"Там смертю пахне": Усик розповів про свою поїздку на передову
21:08
таксі
Нацспротив: росіяни перевіряють таксистів на ТОТ України. У чому причина
21:00
Ексклюзив
Джо Байден
Адміністрація Байдена зацікавлена в тому, щоб надати Україні все необхідне озброєння, - Фейгін
20:56
Ексклюзив
На фото: Володимир Зеленський
"Це ризикована поїздка": експерт-міжнародник Семиволос про візит Зеленського до Ізраїлю
20:54
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
У Криму військовий КамАЗ врізався в легкову автівку. Загинули діти
20:46
Оновлено
Ілюстративне фото
Росіяни атакували ракетами Полтавщину: загинула жінка, серед постраждалих діти
20:32
Артем Довбик, Жирона, Ла Ліга
Довбик і Циганков принесли "Жироні" перемогу в матчі з "Осасуною"
20:09
Оновлено
обстріл, ППО
Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури в Дніпрі
20:02
OPINION
Віталій Кулик
На порозі Третьої світової війни
20:01
Оновлено
Херсон
Окупанти обстріляли Херсон: є загиблий, 4 людини поранено
20:00
Ексклюзив
Росіяни біля Авдіївки накопичили ресурс удвічі більший, ніж був у них біля Бахмута, - "Інформаційний спротив"
19:36
Протягом доби на фронті відбулось 71 боєзіткнення, ЗСУ відбили 24 атаки ворога на чотирьох напрямках, - Генштаб
19:22
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС атакував військових Ізраїлю, скориставшись гуманітарним коридором для палестинців
18:40
безпілотник, дрон
США підтвердили польоти своїх неозброєних БПЛА над Газою з метою пошуку заручників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV