Зварювальники Ferrexpo стали бронзовими призерами на XV відкритому конкурсі "Золотий кубок Бенардосу 2021"
Команда зварювальників Полтавського та Єристівського ГЗК, що входять до Групи Ferrexpo, гідно представила компанію на всеукраїнському рівні та показала справжню майстерність у дуговому зварюванні. Конкурс проходив у Києві серед 25 учасників із різних областей України
Традиційно під час конкурсу експертне журі перевіряє як теоретичні, так і практичні знання. Оцінка навичок фахівців проводилася за декількома параметрами, насамперед це техніка безпеки виконання робіт, час виконання та якість за результатами візуального та радіографічного контролю.
Команда Ferrexpo на чолі з тренером доклала чимало зусиль для підготовки до конкурсу, свою майстерність та вміння вони відпрацьовували в умовах чинної майстерні в Центрі технічної експертизи Полтавського ГЗК. Усі учасники - переможці конкурсу "Кращий за професією", який щорічно проходить на підприємствах групи Ferrexpo, отримали змогу позмагатися з представниками інших підприємств.
У номінації ручне дугове зварювання покритим електродом (метод 111) 3-тє місце посів Анатолій Алексенко, майстер з виробничого навчання Центру технічної експертизи Полтавського ГЗК. Микола Котелевський, зварювальник ливарно-механічного цеху Полтавського ГЗК, також посів 3-е місце у номінації дугового зварювання металевим (плавким) електродом у активних газах (метод 135).
За результатами візуального контролю виконаних завдань роботи зварювальників компанії Ferrexpo увійшли до ТОП-5 найкращих робіт конкурсу зварювальників України. І це дуже добрий результат, враховуючи кількість учасників.
Анатолій Алексенко, тренер команди, майстер з виробничого навчання Центру технічної експертизи Полтавського ГЗК: "Я відчував подвійну відповідальність як учасник і як тренер команди компанії Ferrexpo. Важливо відвідувати такі заходи, щоб показати свою майстерність та обмінятися досвідом з іншими підприємствами. Звичайно, ми хвилювалися, але я дуже вдячний своїй команді за високий професіоналізм та згуртованість”.
Довідка про конкурс:
Конкурс "Золотий кубок Бенардосу" проводиться Товариством зварювальників України серед дипломованих фахівців зварювального виробництва віком від 18 років.
Н.М. Бенардос вважається родоначальником електричного дугового зварювання, народився 1842 р. у Миколаївській обл., Україна.
Довідка про компанію:
Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами України. Основною діяльністю компанії є виробництво та експорт високоякісних залізорудних котунів, що використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником та експортером котунів серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи – Полтавський та Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК та 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних котунів. Основними споживачами продукції стали сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайвані, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму та США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тикером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com .
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