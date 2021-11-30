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Зварювальники Ferrexpo стали бронзовими призерами на XV відкритому конкурсі "Золотий кубок Бенардосу 2021"

30 листопада, 2021 вiвторок
15:24
Економіка

Команда зварювальників Полтавського та Єристівського ГЗК, що входять до Групи Ferrexpo, гідно представила компанію на всеукраїнському рівні та показала справжню майстерність у дуговому зварюванні. Конкурс проходив у Києві серед 25 учасників із різних областей України

Традиційно під час конкурсу експертне журі перевіряє як теоретичні, так і практичні знання. Оцінка навичок фахівців проводилася за декількома параметрами, насамперед це техніка безпеки виконання робіт, час виконання та якість за результатами візуального та радіографічного контролю.

Команда Ferrexpo на чолі з тренером доклала чимало зусиль для підготовки до конкурсу, свою майстерність та вміння вони відпрацьовували в умовах чинної майстерні в Центрі технічної експертизи Полтавського ГЗК. Усі учасники - переможці конкурсу "Кращий за професією", який щорічно проходить на підприємствах групи Ferrexpo, отримали змогу позмагатися з представниками інших підприємств.

У номінації ручне дугове зварювання покритим електродом (метод 111) 3-тє місце посів Анатолій Алексенко, майстер з виробничого навчання Центру технічної експертизи Полтавського ГЗК. Микола Котелевський, зварювальник ливарно-механічного цеху Полтавського ГЗК, також посів 3-е місце у номінації дугового зварювання металевим (плавким) електродом у активних газах (метод 135).

За результатами візуального контролю виконаних завдань роботи зварювальників компанії Ferrexpo увійшли до ТОП-5 найкращих робіт конкурсу зварювальників України. І це дуже добрий результат, враховуючи кількість учасників.

Анатолій Алексенко, тренер команди, майстер з виробничого навчання Центру технічної експертизи Полтавського ГЗК: "Я відчував подвійну відповідальність як учасник і як тренер команди компанії Ferrexpo. Важливо відвідувати такі заходи, щоб показати свою майстерність та обмінятися досвідом з іншими підприємствами. Звичайно, ми хвилювалися, але я дуже вдячний своїй команді за високий професіоналізм та згуртованість”.

Довідка про конкурс:

Конкурс "Золотий кубок Бенардосу" проводиться Товариством зварювальників України серед дипломованих фахівців зварювального виробництва віком від 18 років.

Н.М. Бенардос вважається родоначальником електричного дугового зварювання, народився 1842 р. у Миколаївській обл., Україна.

Довідка про компанію:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами України. Основною діяльністю компанії є виробництво та експорт високоякісних залізорудних котунів, що використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником та експортером котунів серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи – Полтавський та Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК та 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних котунів. Основними споживачами продукції стали сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайвані, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму та США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тикером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com .

Ferrexpo
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