Зважаючи на нашу зброю, куди б росіяни не відтягнули склади боєприпасів, це їм не допоможе, - заступниця командира батальйону "Карпатська Січ"

Про це заявила заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Марія Чашка у ефірі Еспресо.

"Нам дуже важливо перебивати їхні логічстичні шляхи, знищувати їхнє тилове забезпечення. Це один із важливих методів війни. Зважаючи на те, яку зброю, ми можемо використовувати вже зараз частково і яку зброю ми очікуємо. В зв'язку з цим, ми переконані, що куди б вони не відтягнули свої склади, це їм не допоможе. За умов використання нами високоточної далекобійної зброї, їм це не допоможе", - сказала вона.

За словами військової, не можна недооцінювати росіян.

"Те, що у них є проблеми з постачанням для своїх підрозділів, ми це бачимо, проте недооцінювати

ворога не можна. Сили у них ще доволі великі і вони їх накопичують. Ми готуємось та вчиняємо певні контрнаступальні дії і намагаємось знищувати їхні можливості підходу та обходу наших позицій, тут все надійно і ми впевнені, що їм не вдасться прорватися в напрямку позиції наших підрозділів (на Харківщині, - ред)", - зазначила Чашка.