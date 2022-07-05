Зважаючи на нашу зброю, куди б росіяни не відтягнули склади боєприпасів, це їм не допоможе, - заступниця командира батальйону "Карпатська Січ"
Сили оборони можуть за допомогою далекобійної зброї знищувати склади російських військових у глибокому тилу
Про це заявила заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Марія Чашка у ефірі Еспресо.
"Нам дуже важливо перебивати їхні логічстичні шляхи, знищувати їхнє тилове забезпечення. Це один із важливих методів війни. Зважаючи на те, яку зброю, ми можемо використовувати вже зараз частково і яку зброю ми очікуємо. В зв'язку з цим, ми переконані, що куди б вони не відтягнули свої склади, це їм не допоможе. За умов використання нами високоточної далекобійної зброї, їм це не допоможе", - сказала вона.
За словами військової, не можна недооцінювати росіян.
"Те, що у них є проблеми з постачанням для своїх підрозділів, ми це бачимо, проте недооцінювати
ворога не можна. Сили у них ще доволі великі і вони їх накопичують. Ми готуємось та вчиняємо певні контрнаступальні дії і намагаємось знищувати їхні можливості підходу та обходу наших позицій, тут все надійно і ми впевнені, що їм не вдасться прорватися в напрямку позиції наших підрозділів (на Харківщині, - ред)", - зазначила Чашка.
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