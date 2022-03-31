Звільнення Херсона може кардинально змінити хід цієї війни, - Фейгін

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.



“Росіяни будуть продовжувати цю війну до тих пір, поки у військовому плані не відбудеться якоїсь великої поразки для них. Умовно, щось подібне до Чорнобаївки, але у 20 разів більше. Вони дійсно перекидають частину військ з київського та чернігівського напрямків в зону ООС і до Маріуполя. Це не означає, що вони не повернуться, вони мають тактичні можливості для повернення. Так от, якщо росіяни, перекинувши війська на Схід і Південь України, не втримають Херсон, то це зможе кардинально змінити ситуацію. Тут вже зможе заговорити військове керівництво РФ”, - пояснив Фейгін



Фейгін впевнений, що в такій ситуації Путіну вже будуть доповідати про реальний стан справ і про поразку його армії.



“Це може бути психологічний перелом, коли російська армія буде тікати не тільки з України, а й з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Тому, я не виключаю, що в такій стадії відбудеться евакуація військ з території України”, - пояснив Фейгін



Фейгін також наголосив, що при активних наступальних діях ЗСУ Захід розпочне активне постачання важкого озброєння для України.



“Я впевнений, що, коли ЗСУ розпочнуть активно наступати, відразу розпочнеться постачання Україні важкого озброєння від західних партнерів. Вони будуть підтримувати переможців. І тут розпочнеться перелом війни не на фронті, а в Кремлі. Оскільки, при наказі Путіна наступати генерали скажуть, що немає чим і це вже кінець”, - додав Фейгін.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb