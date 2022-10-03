Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

"Ждуни" не дочекаються – ЗСУ прийдуть раніше: "ЛНР" повноцінно зможуть прийняти до складу РФ лише у 2026 році, у Старобільську багато поранених росіян, хто вцілів в Лимані – втік до Щастя", - йдеться у повідомленні.



Відповідно до його слів, саме до 2026 року триватиме перехідний період для "ЛНР" "у якості нового суб’єкта РФ". "Це одна із головних умов у договорі щодо прийняття "республіки" до складу Росії"..



"Тим, хто тиждень тому радів на псевдореферендумах, доведеться зачекати трохи більше трьох років. На папері все виглядає так. Безпекова ситуація трохи інша. Щодня надходять поранені росіяни до медичних закладів Старобільська. Поблизу однієї з лікарень навіть влаштували блокпост. Деяким вцілілим в Лимані трохи пощастило – їм вдалося втекти подалі, до Щастя", - наголосив він.

Раніше українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки.

1 жовтня українські військові підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман в Донецькій області. Тоді ж міністерство оборони Росії заявило, що російські окупанти відступили з міста через загрозу оточення.

Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня 2022 року повідомив, що місто Лиман, що на Донеччині, було повністю зачищене від окупантів.

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