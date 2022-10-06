Про це повідомляє The Associated Press.

У Нью-Йорку розпочинається судовий процес між американським актором Кевіном Спейсі та Ентоні Реппом, який у 2017 році одним з перших висунув голлівудській зірці звинувачення в сексуальному насильстві. Очікується, що суд триватиме менше двох тижнів.

6 жовтня розпочнеться відбір присяжних для судового розгляду. Репп вимагає компенсації за "душевні та емоційні страждання, витрати на лікування та втрату роботи". Також Репп і Спейсі дадуть свідчення на суді.

Зазначається, що серед інших свідків, ймовірно, буде психолог, який вважає, що Репп переживає "посттравматичний стресовий розлад внаслідок зустрічі зі Спейсі".

Справа стосується інциденту, який, як стверджує обвинувачення, відбувся в 1986 році, коли 14-річний Репп був дитиною-актором, а 26-річний Спейсі переживав момент прориву на Бродвеї.

Репп повідомив, що старший актор запросив його на вечірку в свою квартиру на Мангеттені, а потім спробував спокусити його в спальні після того, як інші гості пішли.

За його словами, п’яний Спейсі підхопив його на руки, "як наречений, який несе наречену", потім поклав на ліжко і заліз на нього. Репп сказав, що він швидко вивернувся і пішов, а потім мовчав про те, що сталося, протягом 30 років.

Коли Спейсі став відомим, в таблоїдах регулярно з’являлись його фото в обіймах у чоловіків.

В 1997 році журнал Esquire вийшов із Кевіном Спейсі на обкладинці із назвою “У Кевіна Спейсі є секрет”. В статті йшлося про гомосексуальну орієнтацію актора.

Спейсі рідко коментував такі новини. Він не заперечував, що серед його друзів багато геїв, але йому нецікаво підтверджувати чи спростовувати такі повідомлення. В 2010 році Спейсі називав розмови про сексуальність "межею, яку він ніколи не перетинав і не буде".

Автори серіалу “Картковий будинок”, головну роль в якому виконує Кевін Спейсі, заявили, що не будуть продовжувати серіал

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