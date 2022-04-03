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Звірів до відповідальності, вермахт такого не творив – Рибачук

3 квітня, 2022 неділя
10:35
Новини Олег Рибачук

Неминучість притягнення до відповідальності за злодійства окупантів, це як гестапо та СС разом, навіть вермахт такого не творив під час Другої світової війни. Хто і як стане гарантом цієї відповідальності, потрібні чіткі зобов'язання країн-гарантів

Про важливість відповідальності за вдіяні ворогом злочини в Україні розповів Олег Рибачук, політик та громадський діяч в етері Еспресо TV

Політик вважає: "Те що побачили в Бучі, те що побачили очевидці на житомирській трасі, де ці орки відступали, це кадри, які повинні пробити свідомість останнього Орбана і Макрона, Шольца. Не може бути людини, яка на це не зможе реагувати. Це момент дуже важливий, щоб Україна знову поставила питання не просто перемир'я, а відповідальності за те, що сталося. Тому що, навіть, у Другій світовій війні вермахт, регулярні німецькі сили, вони такого не творили. У німців були спеціальні сили СС, гестапо. В Росії елітні підрозділи, які були в районі Гостомеля і Бучі, це ж десантники туди зайшли, це еліточка військова, вони поводилися як гестапо і СС разом. Що цікаво, їм давали накази таке робити. Колосальна відповідальність, якої не можна оминути. "

"Коли говоримо тепер про те, коли досягнемо перемир'я, по-перше, ми його завоювали. Не то, що нам дарує путін. Росіяни драпають з Києва, а не роблять жест доброї волі. Це всі розуміють, дуже добре розуміють і в Пентагоні, і у Сполучених Штатах. Але мова йде про те, яким чином зробити так, щоб подібних кошмарів ніколи не було. І тому знову на кожному кроці треба про це говорити. Вигнати орків з України, надати зброю для цього, відповідно, це одна справа. А інша справа, неминуче притягнути до відповідальності цих звірів, які давали такі накази та виконували іх"- продовжує свою думку Олег Рибачук.

"Треба запрошувати міжнародних спостерігачів, тих слідчих, які документуватимуть справи для міжнародного кримінального суду. Але для того, щоб говорити про неминучість відповідальності є наступний момент, а хто і як буде є гарантом цієї відповідальності. Адже путін не моральна людина, нарікати йому чимось або притягувати його до відповідальності через дипломатичні заяви, цього абсолютно не достатньо. Мова йде про те, що гарантіями безпеки для України може бути тільки дуже чітке зобов'язання тих країн, які називають себе гарантами у випадку повторення агресії, стати поруч з Україною, воювати поруч з Україною. Навколо цього і йдуть основні перемовини" – підсумував політик.

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війна з Росією
Рибачук
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